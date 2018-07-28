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Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor

Alternatif turizm projesi kapsamında Türkiye'ye gelen youtuber ve bloggerlar, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırlarında yer alan Frigya Vadileri'ni dünyaya tanıtıyor.

Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor

Alternatif turizm projesi kapsamında Türkiye'ye gelen youtuber ve bloggerlar, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırlarında yer alan Frigya Vadileri'ni dünyaya tanıtıyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:25
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Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Frigya Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) arasındaki iş birliğiyle alternatif turizm kapsamında Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, İsviçre ve Çin'den gelen youtuber, blogger, gazeteci ve yazarlardan oluşan grup, vadinin Afyonkarahisar bölümünü gezdi.

Avrupa ve Asyalı misafirler, İhsaniye ilçesindeki Ayazin metropolisi, Göynüş Vadisi, peribacaları, kaya oyma eserler ve Emre Gölü'nü gezerek, Ayazin Oyma Kilise, Avdalaz Kalesi, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Kaya Mezarları ve Emre Gölü'ndeki Midas Kayığı'ndan çektikleri fotoğraf ve videoları internet sayfalarında paylaştı.

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, İsviçre ve Çin’den gelen gazeteci heyetini Frig Vadisi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Vadinin ve İhsaniye'nin dünyaya tanıtılmasının önemine değinen Taş, şöyle konuştu:

"Gruptakiler, önce Ayazin köyümüzdeki Frig tarihinin önemli mekanlarını gezerek başladı. Arkasından da Göynüş Vadisi'ndeki kaya oyma eserleri gördüler. En son da Emre Gölü'ndeki sportif aktivitelere katıldılar. İlçemizde 3 bin yıllık Frig tarihiyle spor ve eğlenceyi bir araya getirmiş bulunuyoruz. Burası insanlara cazip geliyor. Yavaş yavaş yabancı turistlere de hitap etmeye başladı. İlçemize ziyaretler artıyor. İnşallah bu şekilde İhsaniye ve Frig Vadisi'ni çok güzel bir noktaya getirmeyi planlıyoruz."

"Frig tarihini görünce çok etkilendim"

Alman gazeteci-yazar Gerald H. Ueberscher, Frig Vadisi'ne ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini vurguladı.

Ueberscher, vadideki gezilerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Farklı noktalarda bulundum ama Afyonkarahisar’daki Frig tarihini görünce çok etkilendim. Burada edindiğim izlenimleri ülkemde yayınlanan dergide yazılarımla paylaşacağım." dedi.

"Buradaki izlenimlerimi paylaşacağım"

İsviçreli blogger-yazar Esther Wyss de ilk kez geldiği vadiden çok etkilendiğini aktardı. Wyss, İpek Yolu'nda seyahatlerinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önceden Türkiye'de bulundum ama bu bölgedeki mağaralar ve oyma taşlardan çok etkilendim. Buradan çok memnun kaldım. Zamanım olsa daha fazla kalmak isterdim. Burada gerçekten görülecek çok yer var. Ülkeme döndükten sonra buradaki izlenimlerimi paylaşacağım."

"Paylaşımlarım iki dakika içinde Çin'de binden fazla beğeni alıyor"

Çinli yotuber-blogger Shi Enbo da ilk kez Türkiye'de bulunduğunu ve Frig Vadisi için 13 saatlik uçak yolculuğu yaptığını anlattı.

Shi, Frig Vadisi'nin çok renkli bir bölge olduğunun altını çizerek, "Burası benim kalbimde ve çok etkilendim. Buraya adım attığımdan beri birçok fotoğraf ve videoyu internet sayfalarımda paylaşıyorum. Her paylaşım yaptığım fotoğraf ve video, iki dakika içinde Çin'de binden fazla beğeni alıyor. Daha fazla beğeni alabilmek için Frig Vadisi'nden daha fazla fotoğraf ve video paylaşacağım." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıFrigya VadileriFRİGKÜM
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