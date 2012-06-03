Fren yerine gaza basınca

İSTANBUL



Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda 34 GTA 11 plakalı lüks otomobiliyle Beşiktaş istikametine giden Seda Alkanat, akaryakıt almak üzere bir benzin istasyonuna giriş yaptı.

Pompa bölümüne yaklaşırken aracın fren yerine gaz pedalına basan Alkanat, önünde duran Muhammet Çelik'e ait 34 DG 9493 plakalı otomobile çarptıktan sonra aracıyla benzin istasyonunun market bölümüne girdi.

Kazada yaralanan Muhammet Cimşir adlı istasyon çalışanı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Markette ve lüks araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Alkanat ile yanındaki arkadaşı Begüm Atılgan, ifadeleri alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.