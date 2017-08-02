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Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama

Irak'tan Türkiye'ye girmek isterken Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısında gözaltına alınan Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama

Irak'tan Türkiye'ye girmek isterken Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısında gözaltına alınan Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:01
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Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama

Irak'tan Türkiye'ye geçiş yapmak isterken Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Fransız uyruklu şüpheli "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 26 Temmuz'da Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, güvenlik güçlerince şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan ilk incelemede Bureau'nun Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafları bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelinin üzerindeki dijital materyaller incelendi.

İncelemelerde Bureau'nun, terör örgütünün yaşamı ve silahlarına ilişkin teröristlerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar, örgütün propagandasını yapan, tüm birimlerinin tanıtılmaya çalışıldığı, terör örgütü PYD/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, "silah teslim listesi" ibareli dokümana ilişkin görüntü kaydı gibi çok sayıda doküman ve video kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bureau, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakPydLaup Jean Rene Bureau
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