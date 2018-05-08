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"Fransa'daki bildiri provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir"

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "(Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiri) Provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir." dedi.

"Fransa'daki bildiri provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir"

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "(Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiri) Provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir." dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 17:01
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"Fransa'daki bildiri provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildirinin provokatif, çirkin ve alçak bir girişim olduğunu belirtti.

Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, "La Parisien" adlı Fransız gazetesinde yayımlanan ve aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişi tarafından imzalanan "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına" yönelik bildirinin, Batı’nın İslam dünyasına yönelik bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Sözde Yahudi düşmanlığına karşı hazırlandığı ifade edilen bildirinin, Müslümanları hedef tahtasına oturtmasını ve Müslümanları Yahudilere yönelik düşük yoğunluklu soykırım uygulamakla itham etmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kaan, "Kimlerin nerede ve nasıl soykırım uyguladıkları açıkça ortadayken, bu yaklaşım bile bildiriyi hazırlayanların hangi amaçla hareket ettiği ve nasıl bir gündem oluşturmayı amaçladıklarını göstermesi bakımından yeterlidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması teklifi ise İslam’ın tahrifi konusunda uygulanmak istenen senaryoların alenen itirafıdır. Provokatif çirkin ve alçak bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

"İslam alemini bu türden kirli tezgahlara karşı uyanık olmaya davet ediyoruz"

Kaan, bildiride dile getirilen önerilerin hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in barış yüklü evrensel mesajlarını idrak edememiş, şartlanmış bir zihnin ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi süreç içerisinde, ilhamını Kur’an-ı Kerim’den alan Müslümanlar, hiçbir zaman antisemitizm rüzgarına kapılmamış ve Holokost gibi insanlık dışı uygulamalara girişmemiştir. Tam aksine, her zaman zulme uğrayan Yahudilerin ve insanlığın yardımına koşmuş ve onlara kol kanat gererek hamiyetperver bir tutum sergilemiştir. Yüce Rabbimizin de vadettiği gibi Kur’an-ı Kerim, kıyamete değin muhafaza edilecek, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tahrif edilemeyecek, buna asla kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu noktada, bu utanç vesikasına imza atan 'cahiliye kalıntılarını' bir kez daha lanetliyor ve İslam alemini bu türden kirli tezgahlara karşı uyanık olmaya ve dayanışma şuuru ile hareket etmeye davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİADFransaNicolas Sarkozy
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