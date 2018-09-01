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Foça'da akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları yeniden başladı

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Foça'da akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları yeniden başladı

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:36
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Foça'da akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları yeniden başladı

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda, 60 kişilik ekip temizleme çalışmasına katıldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda etkili olan akaryakıt sızıntısının, kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, petrol ürünü sızıntısının kaynağı konusunda araştırmaların sürdüğünü, inceleme sonucunda açıklama yapılacağını bildirdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar kıyıya gelerek temizleme çalışmalarını izliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirin Foça IlçesiFoçaİzmirAkaryakıt Sızıntısı
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