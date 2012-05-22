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Fiziksel eksiğimiz yok

Bakan Şahin, ''Kurumlarımızda artık son on yılda geldiğimiz noktada fiziksel manada hiçbir eksiğimiz yok'' dedi.

Fiziksel eksiğimiz yok

Bakan Şahin, ''Kurumlarımızda artık son on yılda geldiğimiz noktada fiziksel manada hiçbir eksiğimiz yok'' dedi.

22 Mayıs 2012 Salı 18:37
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Fiziksel eksiğimiz yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca imzalanan protokol kapsamında ''14 Bin Çocuk 14 Bin Fidan'' kampanyasının Ankara'daki fidan dikim töreni Gölbaşı'nda yapıldı.

Fidan dikim alanına gelişinde yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bir süre çocuklarla sohbet etti.
Şahin, törende yaptığı konuşmada da yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara atıfta bulunarak, ''Bizim 14 bin fidanımız var'' diye konuştu. Yapılan törenle ''fidanlarının da artık bir fidanı olacağını'' dile getiren Bakan Şahin, ''Bu kurumlardaki evlatlarımızdan istediğimiz, iyi yetişmeniz ve vatana milleten hayırlı birer evlat olmanızdır'' dedi.
İnsanların yetişmesinde sevginin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:
''Kurumlarımızda artık son on yılda geldiğimiz noktada fiziksel manada hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyimiz en iyi şekilde karşılanıyor. Bu konuda çok yol katettik. Sevgi konusu bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Biz 14 bin kardeşi olan çok güçlü bir aileyiz. Bütün çocuklarımızın kardeşlerine sahip çıkmalarını, birbirlerini sevmelerini, birbirlerinin iyi ve güzel taraflarını çoğaltmalarını, yanlışlarını düzeltmelerini önemsiyoruz. Bu büyük ailenin çok başarılı olmasını önemsiyoruz. Geldiğimiz günden beri önce akademik başarıyı önemsedik. Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Akademik olarak çocuklarımız belli alanlarda başarılıysa bu çocuklarımızın önünü açalım, daha başarılı olmalarını sağlayalım yani fırsat eşitliği sağlayalım istedik ve başarılı çocuklarımızın özel okullarda eğitim almalarının önünü açtık.''
Konuşmaların ardından Bakan Şahin ve çocuklar fidan dikti. Diktiği fidana can suyunu veren Şahin, adının yazdığı künyeyi de fidana astı. Fatma Şahin, çocuklarla ''Yurdumda'' şarkısını söyledi.
Çocukların halk oyunları gösterileri sunduğu etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile çok sayıda davetli katıldı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 10:37
Anahtar Kelimeler:
Fiziksel Eksiğimiz Yok
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