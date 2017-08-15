Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108959
ALTIN
144.441
DOLAR
3.5302
STERLİN
4.5468
EURO
4.1437
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerimizde yeni sezon fındık alımına başladık. Kurum olarak tüm üreticinin fındığına talibiz." dedi.

FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerimizde yeni sezon fındık alımına başladık. Kurum olarak tüm üreticinin fındığına talibiz." dedi.

15 Ağustos 2017 Salı 15:47
0 Okunma
FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımınabaşladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren fındık alımı yapan FİSKOBİRLİK'in 2017 ürünü için de piyasaya girdiğini belirtti.

FİSKOBİRLİK'in yeni sezon fındık alımına dün başladığını ve ilk alımı bugün gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, SamsunOrduGiresun ve Trabzon'da tüm depolarını üreticilere açtıklarını dile getirdi.

Bayraktar, serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinde alım gerçekleştirdiklerini kaydederek, "FİSKOBİRLİK'i tercih eden üreticilerimizin cebine fındığın randımanına göre kilogramda 10 ile 50 kuruş arasında fark yansıyacak. Bu da üreticilerimiz adına çok ciddi rakam." dedi.

Birliklerini tercih eden üreticilere en kısa zamanda ödemelerini yaptıklarını belirten Bayraktar, "Sabahtan fındık getiren üreticimize öğleden sonra, öğleden sonra fındık getiren üreticimize ise bir sonraki gün öğle vaktine kadar ödemelerimizi mutlaka yapıyoruz. Hiçbir üreticimiz bundan yana tereddüt yaşamasın." diye konuştu. 

21 Ağustos'tan itibaren de Batı Karadeniz'de alımlar başlayacak

Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını ifade eden Bayraktar, 21 Ağustos'tan itibaren de Batı Karadeniz illerinde fındık alımına başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Lütfi BayraktarFİSKOBİRLİKFındık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
AnadoluJet'ten yolcularına kampanya
AnadoluJet'ten yolcularına kampanya
Galericiler 'ikinci el yönetmeliği'ni bekliyor
Galericiler 'ikinci el yönetmeliği'ni bekliyor
Şırnak’ta terör operasyonu: 30 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonu: 30 gözaltı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski başyaver Yazıcı savunma yapacak
Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski başyaver Yazıcı savunma yapacak
Gece saat 04.00'te çocuğuna okul bakıyormuş
Gece saat 04.00'te çocuğuna okul bakıyormuş
ATAK pilotu yarbay 'darbeyi bağrışmalar üzerine uyanınca' öğrenmiş
ATAK pilotu yarbay 'darbeyi bağrışmalar üzerine uyanınca' öğrenmiş
İki tonluk 'Kral' 30 bin liradan satışta
İki tonluk 'Kral' 30 bin liradan satışta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ