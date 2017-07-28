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Fırtınaya rağmen ekmek teknesini korudu

İstanbul'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sırasında simit tezgahını korumak için çaba harcayan simitçi, yaklaşık 15 dakika boyunca yağmur ve fırtınaya direndi.

Fırtınaya rağmen ekmek teknesini korudu

İstanbul'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sırasında simit tezgahını korumak için çaba harcayan simitçi, yaklaşık 15 dakika boyunca yağmur ve fırtınaya direndi.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:30
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Fırtınaya rağmen ekmek teknesini korudu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sırasında simit tezgahını korumak için çaba harcayan simitçi Ali Kara, yaklaşık 15 dakika boyunca yağmur ve fırtınaya direndi.

Sağanağa Taksim'de simit sattığı sırada yakalanan Suriyeli Ali Kara, yaşadıklarını anlattı.

19 yaşındaki Suriyeli simitçi, dün çok büyük bir sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Bir anda şiddetli bir rüzgar esmeye başladığını ifade eden Kara, ''Ben tezgahımı korumak için olduğum yerde kaldım ve bir yere de kaçamadım. Fırtına sırasında tezgaha sahip olmak için ayağımı yanına koydum kontrolümden çıkmasın diye. Tezgahımın demirini ve şemsiyesini de kırılmaması için tuttum. Ama boşuna tuttum, işe yaramadı, şemsiye de kırıldı.'' dedi.

Simit tezgahının fırtına sırasında büyük zarar gördüğünü anlatan Kara, şunları kaydetti:

''Fırtına sırasında 150 simit çöpe gitti. Fırtına anında ekmek teknem gitmesin diye sabit tutmak için çok çalıştım ama tutamadım. Rüzgar çok şiddetli olduğu için beni de etkiliyordu. Yaklaşık 15 dakika dayandım. Sonunda dayanamayıp kaçmak zorunda kaldım ben de. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşadım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım."

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sırasında Kara, simit tezgahını korumaya çalışırken görüntülenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanakşiddetli Fırtına
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