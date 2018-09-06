Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93498
ALTIN
254.756
DOLAR
6.6125
STERLİN
8.5443
EURO
7.6858
A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı...
İran'dan nükleer tehdit
Son Dakika
İran'dan nükleer tehdit
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Son Dakika
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Son Dakika
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Trump'tan Kanada'ya tehdit

'Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili Nejdet Durmuş, "Bazı fırsatçılar gibi 'dolara zam geldi, biz de hemen zam yaparız' demiyoruz. Fırıncılar fedakarlık yapıyorsa un sanayicisi de mayacı da yapmalı." dedi.

'Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili Nejdet Durmuş, "Bazı fırsatçılar gibi 'dolara zam geldi, biz de hemen zam yaparız' demiyoruz. Fırıncılar fedakarlık yapıyorsa un sanayicisi de mayacı da yapmalı." dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:18
0 Okunma
'Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın'

İZMİR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, kurdaki spekülatif artışa bağlı olarak ekmek maliyetlerinin arttığını ancak "hemen zam yapalım" anlayışında olmadıklarını belirtti.

Durmuş, bir ay içinde un fiyatlarına yüzde 45, maya fiyatlarına ise yüzde 40 ila 50 arasında bir artışın yapıldığını söyledi. 

Fırıncı esnafının bu maliyeti yüklenerek ekmek üretmeye devam ettiğini ifade eden Durmuş, "Türkiye zor bir ortamdan geçiyor, bu ülke bizim, her türlü fedakarlığı yapmamız gerekir. Bazı fırsatçılar gibi 'dolara zam geldi biz de hemen zam yaparız' demiyoruz ama fırıncılar fedakarlık yapıyorsa un sanayicisi de mayacı da yapmalı, aynı geminin içindeyiz." dedi.

Durmuş, artan girdi maliyetlerinin yanı sıra un firmalarının vadeleri kısaltıp peşin para ile satış yapmasının da esnafı zorladığını belirtti.

Ekmeğin girdi ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini, bu konuda hükümetin çalışma yapmasını istediklerini kaydeden Durmuş, "Federasyonumuz hiçbir zaman ekmeğin fiyatı ya da gramajının değişmesini istemez. Maliyetlerde yüksek artışlar var ama şu fiyatların yatışmasını bekliyoruz. Ekmek girdilerine yapılan zamlar acilen geri çekilmeli." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FırıncıUncuTürkiye Fırıncılar Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK DÜNYASI KIRGIZİSTAN’DA
TÜRK DÜNYASI KIRGIZİSTAN’DA
TBMM Başkanı Yıldırım Bakan Albayrak'ı kabul etti
TBMM Başkanı Yıldırım Bakan Albayrak'ı kabul etti
Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı kabul etti
Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı kabul etti
93 Harbi sonrasında on binlerce muhacir Suriye'ye yerleştirilmiş
93 Harbi sonrasında on binlerce muhacir Suriye'ye yerleştirilmiş
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'de terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'de terör hedefleri vuruldu
Van'da tır ile ambulans çarpıştı: 4 yaralı
Van'da tır ile ambulans çarpıştı: 4 yaralı
Lice ve Hani'deki terör operasyonu tamamlandı
Lice ve Hani'deki terör operasyonu tamamlandı
EYLÜL AYI VE KIBRIS…
EYLÜL AYI VE KIBRIS…
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ