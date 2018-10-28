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Fırat’ın doğusu bombalandı!

TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombaladı

Fırat’ın doğusu bombalandı!

TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombaladı

28 Ekim 2018 Pazar 20:09
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Fırat’ın doğusu bombalandı!

TSK, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombaladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryaları terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombaladı.

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

Bombalama meşru müdafaa kapsamında

TSK'ya ait obüs bataryalarının terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalamasının meşru müdafaa kapsamında olduğu kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Bombalamanın, karşı tarafta tespit edilen terörist mevzileri ve yapılan atışlara karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat’ın DoğusuZor Mağar BölgesiYPG/PKKMeşru MüdafaaTerör Mevzileri
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