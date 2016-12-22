ANKARA

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün çıkan çatışmalarda, 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 107. gününde çıkan çatışmalarda, terör örgütü DEAŞ mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi, bir zırhlı araç imha edildi.

Harekatın başından bugüne, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde, 42 mayın ve 2 bin 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.





AA