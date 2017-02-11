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Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal ve şehit Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş son yolculuklarına uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal ve şehit Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş son yolculuklarına uğurlandı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:09
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Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topal'ın (26) cenazesini, askeri uçakla getirildiği Adana Havalimanı'nda yakınları, Vali Mahmut Demirtaş ile yetkililer karşıladı.

Anne Selma Topal, cenaze uçaktan indirilirken yanında getirdiği oğluna ait askeri parkaya sarılarak ağladı.

Şehit cenazesinin merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirilmesinin ardından helallik alındı. Topal'ın kamuflaj gömleğini giyen 12 yaşındaki kardeşi Enes, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak uzun süre bırakmak istemedi.

Merkez Sabancı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Salih, annesi Selma, kardeşleri ve akrabaları tabuta sarılarak gözyaşı göktü.

Yaklaşık bir yıldır uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen şehit Topal'ın cenazesi, Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Tankçı Er Akkuş Sakarya'da toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde defnedildi.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Uzakkışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından Uzakkışla Camisine götürüldü.

Öğle namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde omuza alınarak, Uzakkışla Mezarlığına getirildi. 

Şehidin ikizi Elif ve annesi Ayşe Akkuş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

Burada şehidin amcası İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Sakarya Garnizon Komutanı Sebahattin Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, askeri erkan, polisler, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı Harekatı
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