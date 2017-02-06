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Fırat Kalkanı'nda 256 hedef ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'nci gününde, DEAŞ'a ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı'nda 256 hedef ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'nci gününde, DEAŞ'a ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
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Fırat Kalkanı'nda 256 hedef ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 167'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi. 

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edildi.

Gün içinde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 8 terör örgütü mensubu yaralandı. Harekatta bugüne kadar, 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKFırat Kalkanı HarekatıDeaş
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