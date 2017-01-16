Fırat Kalkanı'nda 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 146'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 180 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

18 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla El Bab bölgesindeki 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edildi.

Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere sağlanan destek kapsamında 6 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.