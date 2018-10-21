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Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin adı Bilgi Evi'nde yaşatılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Pasinler ilçesinde yaptırılan Bilgi Evi'ne, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Er Burak Karakoç'un adı verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin adı Bilgi Evi'nde yaşatılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Pasinler ilçesinde yaptırılan Bilgi Evi'ne, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Er Burak Karakoç'un adı verildi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:58
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Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin adı Bilgi Evi'nde yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Uzman Er Burak Karakoç'un adı, Erzurum Büyükşehir Belediyesince Pasinler ilçesinde yaptırılan Bilgi Evi'nde yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin bilge bir neslin inşası için gerçekleştirdiği eğitim yatırımlarının kentin dört bir sathında devam ettiği belirtildi.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yaptırılan bilgi evlerinin sosyal ve kültürel hayata önemli ivme kazandırdığına işaret edilen açıklamada, Pasinler ilçesinde yapımı tamamlanan Bilgi Evi'ne ise 2 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında muhalifler ile DEAŞ terör örgütü arasında Tell El Hava bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Er Karakoç'un adının verildiği kaydedildi.

Pasinler Bilgi Evi'nin çok yönlü tasarlandığı ifade edilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şu görüşlerine yer verildi:

"Pasinler ilçemizde yapımı tamamlanan bilgi evimize Hasankaleli şehidimiz Burak Karakoç'un adını verdik. Eğitim ve kültür yatırımı bilgi evleri, Erzurum'un sosyal hayatına adeta renk katıyor. İl genelinde inşa edilen bilgi evlerinde bayanlar için çok amaçlı salon, atölyeler, taziye evi, muhtar konağı, kapalı otopark, havuz ve birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Bilgi evlerinde ayrıca meslek edindirmeye yönelik kurslar da bulunuyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıErzurum Büyükşehir Belediyesi
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