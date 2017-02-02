Fırat Kalkanı Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.