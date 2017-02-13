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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 30 DEAŞ terör örgütü etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 bina imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 30 DEAŞ terör örgütü etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 bina imha edildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:26
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 30 DEAŞ terör örgütü etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edilirken, karadan ve havadan yapılan atışlar ile yaşanan çatışmalarda 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 174'üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 143 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından da 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatıyla teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edildi. Topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıDeaş
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