Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 164. gün: 47 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde, hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 164. gün: 47 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde, hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

03 Şubat 2017 Cuma 10:05
5 Okunma
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 164. gün: 47 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 135 hedef ateş altına alındı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah binası, 3 bomba yüklü araç, 2 silah monteli araç, 2 top, bir havan ve bir cephanelik imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor. 

Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesindeki meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor.

Harekatın 164'üncü gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile yapılan planlı harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait 135 hedef ateş altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Bab ve Bzagah bölgelerinde 64 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah binası, 3 bomba yüklü araç, 2 silah monteli araç, 2 top, bir havan ve bir cephanelik imha edildi.

Koalisyon güçlerince, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen hedeflere yönelik 8 hava harekatında da 2 savunma mevzisi, bir komuta kontrol merkezi ve bir "drone" kullanılamaz hale getirildi. 

Hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. 

Temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 41 el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 632 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıDeaşGenelkurmay Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri
Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri
FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı
FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez
Müezzinlik'den milyonlara
Müezzinlik'den milyonlara
'ByLock'u telefonumu yavaşlatınca sildim'
'ByLock'u telefonumu yavaşlatınca sildim'
Başbakan Yıldırım, Merkel'den teröristlerin iadesini isteyecek
Başbakan Yıldırım, Merkel'den teröristlerin iadesini isteyecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ