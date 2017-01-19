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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 149'uncu gün: 182 DEAŞ hedefi vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 149'uncu gün: 182 DEAŞ hedefi vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.

19 Ocak 2017 Perşembe 11:51
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 149'uncu gün: 182 DEAŞ hedefi vuruldu

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 149'uncu gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah ve Kabr al Mukri bölgelerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 164 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, barınma yeri olarak kullanılan 16, karargah olarak kullanılan 2 bina imha edildi.

Muhaliflere destek sağlayan TSK unsurlarının, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit ettiği 3 DEAŞ hedefi, koalisyon hava unsurları tarafından imha edildi.

Rusya'dan El Bab'a hava harekatı

Rusya ile sağlanan mutabakat sonucu, El Bab bölgesinde, koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedefleri, Rus jetlerince imha edildi.

Gün içinde, karadan ve havadan gerçekleştirilen harekatlar sonucu 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı Harekatı149 GünDeaş
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