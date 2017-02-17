Fırat Kalkanı Harekatı'nda 13 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Harekatın 178'inci gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 70 hedefe atış yapılarak muhtemel barınma yerleri ve silah mevzileri baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, 7 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma amaçlı kullanılan bir bina, bir vinç ve bir cephanelik, koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda da bir bombalı araç imha edildi.

Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.