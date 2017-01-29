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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde bir asker şehit düştü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde bir asker şehit düştü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

29 Ocak 2017 Pazar 17:04
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde bir asker şehit düştü

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, askerin, bugün saat 10.00 sıralarında gerçekleşen çatışmada şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKDeaşçatışma şehit
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