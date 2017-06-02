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Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış

FETÖ/PDY üyeliğinden aranan firari Emrullah Uslu'nun, master ve doktora eğitimi almak bahanesiyle yurt dışında geçirdiği süre boyunca devleti yaklaşık 160 bin dolar zarara uğrattığı belirlendi.

Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış

FETÖ/PDY üyeliğinden aranan firari Emrullah Uslu'nun, master ve doktora eğitimi almak bahanesiyle yurt dışında geçirdiği süre boyunca devleti yaklaşık 160 bin dolar zarara uğrattığı belirlendi.

02 Haziran 2017 Cuma 14:41
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Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış

Alınan bilgiye göre, FETÖ firarisi olan ve kamuoyunda "Emre Uslu" diye tanınan eski polis Emrullah Uslu, ilk olarak terör konusunda master yapmak için, gerekli harcamaları Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere 2001-2003 yıllarında ABD'nin New York şehrindeki John Jay Ceza Adaleti Bilimleri Fakültesinde görevlendirildi.

Uslu, yüksek lisans eğitiminin ardından Sam Houston State Üniversitesinde doktora eğitimine devam edebilmek için yine harcamaları Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere 2 yıl daha yurt dışında kaldı.

Daha sonra ABD Utah Üniversitesinde terör örgütleri konusunda çalışma yapması için 2005-2006 yıllarında 1 yıl süreyle geçici görevlendirilen Uslu'ya, üniversite tarafından bu süre içinde ayrıca maaş ödemesi yapıldı. Uslu'nun diğer özlük hakları da devam ettirildi.

Uslu, terör örgütleri çalışmasını bir yılda tamamlayamadığından tüm masrafları ilgili üniversite tarafından karşılanmak ve diğer özlük hakları devam etmek kaydıyla 2006'da 4,5 ay daha geçici görevlendirmeyle yurt dışında bulundu.

9 doktor raporu sundu

Söz konusu çalışmasını bu süre içerisinde de tamamlayamayan Uslu, aynı imkanlarla ve harcırahsız olarak son kez Ocak-Haziran 2007 döneminde yurt dışında geçici olarak görevlendirildi.

Yurt dışı görevlendirmeleri Haziran 2007'de sona eren Uslu, 9 doktor raporu alarak ülkeye dönmedi.

Uslu'nun Haziran 2007 ile Nisan 2009 tarihlerinde aldığı raporların içeriklerinde "Sırt ve bel ağrıları nedeniyle işe gidemez" ve "uçakla veya uzun yolculuk yapamaz" gibi nedenler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kendisine verilen azami süre içerisinde eğitiminde başarılı olamadığını tespit ettiği Uslu'nun geri çağrılmasına karar verdi.

160 bin dolar borcu bulunuyor

Ağustos 2009'da memuriyetten istifa eden Uslu'ya, "Yurt dışı eğitim dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmediği" ve "Master ile doktora programlarını tamamladığına ilişkin bir belge bulunmadığı"ndan devleti yaklaşık 160 bin dolar zarara uğrattığı belirlenerek, borç çıkartıldı. Ancak Uslu'nun bugüne kadar borcunu ödemediği öğrenildi.

Uslu, 1997'de Polis Akademisinden mezun olduktan sonra değişik birimlerinde görev aldığı emniyet teşkilatından 2009'da istifa etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ FirarisiFETÖEmrullah Uslu
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