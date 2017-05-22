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Firari FETÖ'cü '17 Aralık' savcıları yargılanıyor

FETÖ/PDY tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapılmasına ilişkin, eski savcılar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında açılan davada, firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama müzekkerelerinin beklenmesine karar verildi.

Firari FETÖ'cü '17 Aralık' savcıları yargılanıyor

FETÖ/PDY tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapılmasına ilişkin, eski savcılar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında açılan davada, firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama müzekkerelerinin beklenmesine karar verildi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:24
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Firari FETÖ'cü '17 Aralık' savcıları yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında açılan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya müşteki avukatları ile Ankara Barosu'nun Öz ve Kara için atadığı avukatlar katıldı. Sanık Yüzgeç'in müdafi avukatı, davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediğini belirtti.

Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infazının beklenmesine ve sanık Yüzgeç'e müdafi tayini için baroya müzekkere yazılmasına karar verilen duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

İlk duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski bakanlardan AK Parti İstanbul milletvekilleri Mehdi Eker, Hayati Yazıcı ve Ankara Milletvekili Ali Babacan, avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunmuştu.

İddianame

Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında hazırlanan 557 sayfalık iddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli tehdit", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına azmettirmeden 27,5 yıldan 72 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, şüpheli Celal Kara hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi belgede sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20,5 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şüpheli Mehmet Yüzgeç'in ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12,5 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Beşir Atalay, Bülent Arınç, Ali Babacan, Taner Yıldız, Sadullah Ergin, Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz, Fatma Şahin, Egemen Bağış, Nihat Ergün, Erdoğan Bayraktar, Mehmet Zafer Çağlayan, Suat Kılıç, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer, Muammer Güler, Haydar Keskin, Barış Güler, Süleyman Aslan, İbrahim Bilgehan Taşdelen, Uğur Horata, Ahmet Özköse, Fatih Aysan, Müşir Deliduman ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu müşteki olarak yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖZekeriya özCelal Kara
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