Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95255
ALTIN
191.356
DOLAR
4.8574
STERLİN
6.3684
EURO
5.6564
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı

Aksaray'da bir kişiyi dolandırmaya çalışırken gözaltına alınan 80 yaşındaki şüphelinin, 15 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı

Aksaray'da bir kişiyi dolandırmaya çalışırken gözaltına alınan 80 yaşındaki şüphelinin, 15 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:19
0 Okunma
Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı

Aksaray'da, 15 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 80 yaşındaki firari dolandırıcılık zanlısı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 ilde 30'un üzerinde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet A'nın Aksaray'da olduğu tespit edildi.

Otelde kaldığı belirlenen Ahmet A, bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı sırada polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Ahmet A'nın üst aramasında dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen 10 bin 500 dolar ve 3 bin 200 lira bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AksarayFirari Dolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
AK Parti'den Ahmet Şık'a dava
AK Parti'den Ahmet Şık'a dava
44 terörist etkisiz hale getirildi
44 terörist etkisiz hale getirildi
Anayasa Mahkemesinden FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar
Anayasa Mahkemesinden FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar
Sanatçı Can Gürzap taburcu edildi
Sanatçı Can Gürzap taburcu edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ