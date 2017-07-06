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Firari DEAŞ şüphelisi hakkında cinsel istismar soruşturması

Adana'daki hücre yapılanması deşifre edilen terör örgütü DEAŞ'ın firari şüphelisi hakkında, operasyon kapsamında evinde gözaltına alınan 14 yaşındaki Endonezyalı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla da soruşturma açıldı.

Firari DEAŞ şüphelisi hakkında cinsel istismar soruşturması

Adana'daki hücre yapılanması deşifre edilen terör örgütü DEAŞ'ın firari şüphelisi hakkında, operasyon kapsamında evinde gözaltına alınan 14 yaşındaki Endonezyalı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla da soruşturma açıldı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:36
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Firari DEAŞ şüphelisi hakkında cinsel istismar soruşturması

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte yönelik iki hafta önce gerçekleştirilen ve 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında firari S.Y'nin (36) yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Şüpheli S.Y. hakkında, örgüte yönelik operasyon sırasında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan 14 yaşındaki Endonezyalı R.F.R'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla da soruşturma başlatıldı.

İl Göç İdaresindeki işlemleri süren R.F.R'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı operasyonun ardından gerçekleştirilen ikinci operasyonda Endonezya uyruklu R.F.R'nin de bulunduğu 5 zanlıyı daha yakalamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Endonezya uyruklu kız ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilmiş, R.F.R'nin, dini nikahlı olduğu ileri sürülen örgüt üyesi S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFirari DEAŞ şüphelisiDeaş
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