Film gibi firar kısa sürdü

ANKARA - Alınan bilgiye göre, Güdül Cezaevinde yatan, ancak tedavi amacıyla getirildiği hastaneden eşi ve bir yakınının yardımıyla firar eden Eyüp Hızarcı’yı bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.



Hızarcı'nın gidebileceği adresleri kontrol eden polis, firari mahkumun akrabaları ve arkadaşlarını da takibe aldı.



Karapürçek’te bir yakınının evinde kaldığı tespit edilen Hızarcı'nın yakalanması için güvenlik güçleri operasyon düzenledi.



Hızarcı, akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanırken ona yardımcı olan eşi Deniz Hızarcı ile kaçtığı otomobili süren arkadaşı Ferhat T. gözaltına alındı.



Mahkum Hızarcı ve iki kişi, işlemlerinin yapılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Jandarmanın çalışmalara destek verdiği bildirilirken, olayda yaralanan biri uzman çavuş diğeri er iki jandarma personelinin GATA'da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

