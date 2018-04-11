Filistinli gazeteci Murteca'nın şehit edilmesi İstanbul'da protesto edildi

İSTANBUL

Gazeteciler, insan hakları aktivistleri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı şehit etmesini protesto etti.

Gazeteciler ve insan hakları aktivistleri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) öncülüğünde, protesto için Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Gruptakiler, üzerine Yasir Murteca'nın fotoğraflarının bulunduğu Arapça, İbranice, Türkçe ve İngilizce "Gerçeği Öldüremezsiniz" ibaresinin yazılı olduğu dövizleri yere bıraktı ve Murteca'nın meslektaşları da dövizlerin üstüne fotoğraf makinelerini koydu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHAK Medya Sorumlusu Tayfun Demir, Orta Doğu'da yaklaşık yüzyıldan bu yana savaş ve çatışma ortamının sürdüğünü söyledi.

Dünya halklarının Ortadoğu'da yaşanan gerçekleri öğrenmesinin tek yolunun gazeteciler ve haberler olduğunu belirten Demir, "Meseleye buradan bakınca İsrail'in ilk günden bu yana takındığı zalimce tutumun nedeni de açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İsrail, gerçeği öldürmek istiyor. Gazetecileri Koruma Örgütü'nün raporuna göre, Filistin'de 1992'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 18. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise son 18 yılda 21'i Filistin olmak üzere 24 gazeteci katledildi. Dünya 31 Temmuz 2001 Hamas lideri Cemal Mansur'u hedef alan füze saldırısında katledilen Muhammed El Bişavi'yi unutmadı. Bişavi, Filistin direnişinden düğünlerine, esirlerden onların ailelerine kadar yaptığı haberler ile tanınmaktaydı.İsrail askerleri Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırının fotoğraflarını çeken Cevdet Kılıçları alnının ortasından tek kurşunla hedef gözetilerek katletmişti." diye konuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü fotoğraflayan Yasir Murteca'nın İsrail'in son gazeteci kurbanı olduğunu hatırlatan Demir, bu saldırıda 30 kişinin öldüğünü ve 2 bin 700 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İHAK Başkanı Cihat Gökdemir, İsrail'in her çatışmada olduğu gibi sivillere, gazetecilere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara hedef göstermeksizin ateş ettiğini ve silahsız insanları katlettiğini söyledi.

Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Alpay ise İsrail'i kınayarak, Murteca'nın katledildiği sırada onun gazeteci olduğunun fark edilmediği şeklinde spekülasyonlar yapıldığını kaydetti.

Alpay, şöyle konuştu:

"Bir kaza kurşununa kurban gittiği şeklinde spekülasyonlar var. Ancak, İsrail savunma bakanı drone ile çekim yaptığı için vurulduğunu söyledi. İsrail, adaletin ve hukukun yokluğuna karşı direnen olguları olduğu gibi aktaran gazetecilerin de düşmanıdır. Ve bu düşmanlık sebebiyle Yasir'i katletmiştir."

Mazlum-Der İstanbul İl Başkanı Ali Öner de İsrail'in gerçekleri gizleyerek varlığını sürdürmeye çalıştığını söyledi. İsrail'i terör devleti olarak nitelendiren Öner, Yasir Murteca'ya ve katledilen diğer sivillere rahmet diledi.

Arapça hazırlanan basın açıklamasını ise Filistinli gazeteci Muin Naim okudu.

Protesto gösterisine, İHAK, Mazlum-Der, Özgür-Der, İletişim Platformu Derneği, Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği üyeleri ile çok sayıda gazeteci katıldı.