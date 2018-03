Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Ülkelerimizin her birinin kendi içlerinde kendi problemleri olsa da Filistin ümmetin ortak meselesi ve davasıdır. Bu konuda inanıyorsak üstünüzdür. Hep birlikte davranır ve üzerimize düşen yaparsak Filistin işgalden kurtulacaktır. Artık Selahaddin bekleme değil Selahaddin olma vaktidir." dedi.

Turan, Gazze'yi Yeniden İnşa Komisyonu'nun dokuzuncusunu Türkiye'de düzenlediği "Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı"nda, toplantının hayırla vesile olması diledi, gerçekleşecek oturumların başarılı olmasını temenni etti.

Turan, Filistin davasına sahip çıkmak için 45 ülkeden 200 kişinin İstanbul'a gelmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyum. Sizleri ülkemizde ve medeniyetlere başkentlik etmiş İstanbul'da ağırlamaktan mutluyuz. Kendi evinize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek isterim. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İman varsa imkan da var. İmar da vardır. Kudüs aşktır. İnsanlığın gönlünün nuru ve sürurudur. Kudüs yeryüzünün arşa en yakın noktasıdır. İslam'ın ikinci durağı, miracın ilk basamağıdır. Bu cümleler Cumhurbaşkanımız Kudüs'le ilgili söylediği cümlelerden sadece birkaçıdır." diye konuştu.

Etrafı mübarek kılınan Filistin'in bugün işgal altında olduğunu dile getiren Turan, bu işgale son vermenin bütün Müslümanların görevi olduğu söyledi.

Turan, Filistin davasının her zaman inançlarının bir gereği olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar dünyanın küresel güçleri Kudüs'ü siyonistlerin başkenti yapmaya kalksa da bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Geçen yıl İstanbul'da yapılan toplantı ve bunun BM'ye yansımasından bunu gördük. Toplantının İstanbul'da yapılması ve Kudüs'le ilgili böyle bir kararın alınması dünyaya çok açık bir mesaj olmuştur. Bu vesileyle Kudüs ve Filistin davasıyla ilgili her türlü toplantının Türkiye'de yapılması bizi mutlu ediyor. Bundan sonra da üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kutsal mücadeleye öncülük eden katılımcıları tebrik ediyorum. Biz sadece uluslararası platformlarda Kudüs'ün değil bütün Filistin'le yakından ilgileniyoruz. TİKA, Türk Kızılayı ve çeşitli bakanlıklar eliyle Filistin halkına ve Kudüs'e destek için bütün kurumlarımız yarış içinde. Hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı yatırımları, enerji gibi birçok konuda TİKA başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor."

Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda Filistin'deki işgalin bir gün bile devam edemeyeceğini aktaran Turan, geçen yılın sonunda 22 vekilin Filistin'e resmi bir ziyarette bulunduğunu kaydetti.

"Selahaddin olma vaktidir"

Turan, iade-i ziyaret için gelen Filistinli vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizi tek tek dinlediler. Cumhurbaşkanımız da heyete Türkiye'nin Filistin ve Kudüs'ün yanında dimdik durduğunu ve bu çizgisini her zaman devam ettireceğini söyledi. Buna şahit olan bir olarak şunu ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak bedeli ne olursa olsun Filistin davasına elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Geçen hafta Latin Amerika ülkelerine bir dizi ziyarette bulunduk. O ülkelerde ilk Filistinli kardeşlerimizi ziyaret ettim. Vatanlarından uzak olsalar da Filistin davasına bağlılıklarını ve mücadelelerinin devam ettiğini gördüm. Ülkelerimizin her birinin kendi içlerinde kendi problemleri olsa da Filistin ümmetin ortak meselesi ve davasıdır. Bu konuda inanıyorsak üstünüzdür. Hep birlikte davranır ve üzerimize düşen yaparsak Filistin işgalden kurtulacaktır. Artık Selahaddin bekleme değil Selahaddin olma vaktidir."