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Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

11 Temmuz 2017 Salı 12:27
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Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan hayatını kaybetti.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan 83 yaşındaki Hakan'ın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Balıkesir'de 23 Nisan 1934'te dünyaya gelen Hakan, Taksim Atatürk Lisesinde okudu. Hakan, sanat hayatına 1950'de "Ses Tiyatrosu"nda sahneye çıkarak başladı ve üç yıl sonra sinemaya yönelerek "Köprüaltı Çocukları" filminde rol aldı. Sonrasında yüzlerce sinema filmi ve onlarca dizide oynayan Hakan, yönetmenliğini yaptığı bazı filmlerle de ödüller aldı.

Oyunculuk kariyerinden önce gazetecilik de yapan Hakan, gazino performansları ve sunuculuk deneyiminin ardından, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak, 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü.

Sanatçının, "Tellak Ali" (1953) ve "Hamal'ın Uşakları" (1997) isimli öykü kitaplarının yanı sıra "İnce Müzikli Otobüsler" ve "İmbikçi Duvar" ismini verdiği iki şiir kitabı da bulunuyor. 

AA

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