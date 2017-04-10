Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kayısı üreticisi Nusrettin Karatepe, bir süre önce, havaların ısınması sebebiyle çiçek açan kendisine ait bir kayısı ağacını, gece saatlerinde beklenen zirai don olayından etkilenmemesi amacıyla fıskiye sistemiyle sulayıp dondan korumak istedi.

Bu amaçla yanına fıskiye sistemi kurup ağacı sulamaya başlayan Karatepe, uzun süre bekledikten sonra suyu kapatıp evine giderek uyudu. Karatepe, sabah saatlerinde uyandığında ise beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Ağacının tamamen donduğunu fark eden Karatepe ve donan ağacı gören vatandaşlar, bahar mevsiminin yaşandığı şu günlerde buz tutmuş kayısı ağacı ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Karadeniz fıkralarını aratmayan bu olayda, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve özellikle sabah saatlerinde havanın iyice soğumasının etkisiyle üzerindeki su tanecikleri donan ve buz tutan kayısı ağacını gören vatandaşlar, bu ilginç görüntüyü cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile fotoğrafladı.

"Ağaç buz haline dönmüş ve çiçekleri de komple gitmiş"

Vatandaşlardan Yavuz Karatepe, ağacın ve çiçeklerinin buzla kaplanmasının çok ilginç olduğunu belirterek, "Yoldan geçerken gördüm, ilginç bir şekil vardı ağaçta. Dikkatimi çekti ben de durdum baktım. Gece sıcaklık eksi derecelerdeydi. Ağacın yanında çeşme vardı o da donmuş. Ağaç buz haline dönmüş ve çiçekleri de komple gitmiş." dedi.

Antalya'dan Erzincan'a gezmeye gelen Cemal Çağlayan ise "Antalya'da yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Babamı ziyarete gelmiştim buraya. Çok güzel bir manzara fakat sahibi kayısıyı ıslatayım derken tamamen dondurmuş. Fotoğrafını çektim sosyal medyada paylaşacağım." diye konuştu.