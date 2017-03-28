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Figen Yüksekdağ hakkında 7,5 yıl hapis istemi

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Figen Yüksekdağ hakkında 7,5 yıl hapis istemi

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

28 Mart 2017 Salı 13:31
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Figen Yüksekdağ hakkında 7,5 yıl hapis istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ile parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ'ın, 8 Nisan'da kentte katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın programda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtilerek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın, yargılandığı bir davadan hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla milletvekilliğinin düşürüldüğünün anımsatıldığı iddianamede, şüphelinin konuşmalarında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek nitelikte propaganda yaptığı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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