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Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdığı ileri sürülen Afganistan uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.

Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdığı ileri sürülen Afganistan uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.

19 Mayıs 2017 Cuma 14:17
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Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı

İran'da yaşayan bir kadın, telefonuna elleri ve ayakları bağlı eşi Kazem M'nin (43), boğazına dayanan bıçaklı fotoğrafının gönderilerek 150 milyon İran riyali istenmesi üzerine Denizli'de yaşayan arkadaşı Morteza S'den yardım istedi.

Bunun üzerine Morteza S, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu iletti. Konya'da olduğu tespit edilen Kazem M'yi kurtarmak için Konya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kazem M'nin en son görüştüğü Afganistan uyruklu Majit S. merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde gözaltına alındı. Alınan ifadeler doğrultusunda hareket eden ekipler, düzenlenen operasyonla aynı mahallede rehin tutulan Kazem M'yi kurtardı.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 zanlının emniyetteki ifadelerinde, Kazem M'nin isteyenlere sahte pasaport sağladığını, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söylediği öğrenildi.

Kimseye sahte pasaport sağlamadığını iddia eden Kazem M'nin, Türkiye'ye geldikten sonra kargoya verdiği kutularda çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi ve mührün ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

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