Fetullah Gülen'e bir yakalama kararı da İzmir'den çıkarıldı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, örgütün lideri Fetullah Gülen hakkında mahkemece "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkartılması talebinde bulundu.

Savcılığın talebi değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, itirafçı olan bazı üst düzey komutanların ifadelerine dayanarak, Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü lideri olmak", "Cumhurbaşkanına suikast", "Hükümeti silah zoruyla cebren devirmeye teşebbüs", "240 kişinin kasten ölümüne sebep olmak" suçlarından "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkardı.

Gülen hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince de "15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği" gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.