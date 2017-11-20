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Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis cezası verildi.

Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis cezası verildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:12
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Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ün ve avukatları katıldı.

İddia makamı, önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ederek, tanık beyanları ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde sanık Ün'ün "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde beyanda bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ün, 1990-1994 yılları arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığını, bunu inkar etmediğini belirterek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını reddetti.

Kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasında FETÖ'nün kumpas kurduğu sanıklardan bir kurmay albayın da avukatlığını yaptığını, müvekkilinin beraat ettiğini, bunun kendisinin FETÖ üyesi olmadığının bir kanıtı olduğunu ileri süren Ün, şeker hastası olması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, elde edilen delillerle "Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu tespit edilen Ün'e 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak bu cezayı 12 yıl hapis cezasına yükselterek Ün'ün tutukluluğunun devamına karar verdi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Feti Ün, 11 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, geçen yıl kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaasının da avukatlığını yaptığı belirtilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Ün hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullah Gülen
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