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"Fetullah Gülen bir sahtekardır"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Elde ettiğimiz bütün bilgiler, belgeler şu gerçeği ortaya koyuyor: Fetullah Gülen bir sahtekardır, sahtecilik suçları işlemiştir." dedi.

"Fetullah Gülen bir sahtekardır"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Elde ettiğimiz bütün bilgiler, belgeler şu gerçeği ortaya koyuyor: Fetullah Gülen bir sahtekardır, sahtecilik suçları işlemiştir." dedi.

26 Mayıs 2017 Cuma 11:25
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"Fetullah Gülen bir sahtekardır"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek"15 Temmuz hadisesinin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün bulunduğu bu raporumuzla bütün açıklığıyla ve kesin olarak ortaya konulmuştur" dedi.

Petek, "Tüm delil ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, 15 Temmuz darbe girişimine, ülkemiz dışındaki bazı odakların bulup yetiştirdiği, himaye ettiği, yurtiçi ve yurtdışında yarım asırdır hep desteklediği, Fetullah Gülen'in sözde liderliğinde FETÖ/PDY örgütünün karar verdiği ve icra ettiği anlaşılmıştır." şeklinde konuştu.

Petek, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz bütün bilgiler, belgeler şu gerçeği ortaya koyuyor: Fetullah Gülen bir sahtekardır, sahtecilik suçları işlemiştir. Başka bir kişi yaptığında ağır cezaya çarptırılacak sahtecilik eylemlerinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Yeşil pasaportu, düzenlediği sahte belgelerle almıştır. Emeklilik işlemlerini yine sahte evraklarla sağlamıştır. Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgeler bu sahtelikleri hep teyit etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullah GülenReşat Petek
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