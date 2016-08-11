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'FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile 4 yıldır mücadele ettiğini belirterek, "FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım." dedi.

'FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile 4 yıldır mücadele ettiğini belirterek, "FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım." dedi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:46
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'FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım'

IĞDIR

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılında FETÖ'nün 'Iğdır il imamı' olarak bilinen Hikmet Bulut'un kendisine, bazılarını üniversiteye alması konusunda talimat vermeye kalktığını söyledi.

Bulut'un taleplerini kabul etmediğini dile getiren Yılmaz, "Bir öğretim üyesini ilahiyat fakültesine dekan olarak atamamı istedi. Ben bu talepleri reddettim. FETÖ, 'Iğdır il imamı' olarak bilinen Hikmet Bulut'un taleplerini yerine getirmeyince hakkımda asılsız iddialar üreterek beni yıpratmaya, bir dönem daha rektör olmamı engellemeye çalıştı. FETÖ'nün 'Iğdır imamı'nın talimatıyla örgüt ile gönül bağı olan bazı öğretim üyeleri, bir başka rektör adayına destek verdiler. Amaçları benim yeniden rektör olarak atanmamı engelleyip kendi arzu ettikleri kişiyi Iğdır Üniversitesine rektör yapmaktı." ifadesini kullandı.

"Ben yeniden rektör olarak atanınca bunlar üniversitemizdeki amaçlarına ulaşamadılar"

FETÖ'nün böylece Iğdır Üniversitesinin yönetimini ele geçirip hedefleri doğrultusunda kurumu yönetmek istediğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Ben yeniden rektör olarak atanınca bunlar üniversitemizdeki amaçlarına ulaşamadılar." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, 2012 yılında yeniden rektör olarak atandığında, FETÖ/PDY ile daha keskin mücadele etmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bu örgüt mensuplarına karşı duyarlı davranmış, bunların üniversitemize girmelerine müsaade edilmemiştir. Eylül 2012'de Zaman Gazetesi Iğdır temsilcisi odama gelerek, 'üniversitemizdeki FETÖ ile bağı olan bazı öğretim üyelerinin bana oy vermediğini, bir başkasını desteklediklerini' söyledi ve benim bu kişilerin görev sürelerini 3 yıl uzatmam gerekirken 2 yıl uzatmamdan dolayı haksızlık ettiğimi' iddia ederek beni tehdit etti. Ben de kendisini odamdan kovdum ve o tarihten itibaren Iğdır Üniversitesine sokmadım."

FETÖ/PDY ile mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversitemiz 2012 yılından beri FETÖ/PDY elemanlarıyla mücadele etmektedir. Bölge imamının isteklerini reddettim, tehditlere aldırış etmedim. FETÖ'yü Iğdır Üniversitesine sokmadım." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:46
Anahtar Kelimeler:
FETÖönce Vatan
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