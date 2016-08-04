FETÖ'ye 'açık artırmalı himmet'

Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, emniyet, yargı, vergi dairesi ve SGK yöneticisi ile çalışanları aracılığıyla üzerinde baskı kurulan bazı iş adamlarının, düzenlenen toplantılarda örgüte açık artırma usulüyle zorunlu olarak bağışta bulunduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı operasyonda gözaltına alınan 161 kişiden 7'si serbest bırakılırken, 154'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında Bursa genelinde farklı görevleri bulunan FETÖ'nün sözde 17 "imamı" da bulunuyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan "ilçe, adliye, mütevelli, üniversite, semt imamları"nın iş dünyası ile bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Toplanan paralar farklı kanallarla örgüte ulaştırılmış

Bursalı iş adamlarından "himmet" adı altında paraların toplanması, FETÖ'ye aktarılması ve bunun nasıl organize edildiği konularının araştırıldığı soruşturmada, bazı iş adamlarının ifadeleri, il genelinde bağışların ne şekilde toplandığına yönelik detayları ortaya koymaya başladı.

FETÖ mensubu bazı emniyet, yargı, vergi dairesi ve SGK yöneticisi ile çalışanları aracılığıyla üzerinde baskı kurulan bazı iş adamlarının düzenlenen "himmet" toplantılarında, açık artırma usulüyle bağış yapmaya zorlandıkları belirlendi.

Her iş adamının, firmasının sektördeki büyüklüğüne göre bir altındakinin üzerinde himmet verdiği, toplanan paraların ise farklı kanallardan örgüte ulaştırıldığı ortaya çıktı.

Örgütün il genelinde "himmet" vermeyen bazı firmalara başta vergi cezası olmak üzere devlet kurumlarını kullanarak çeşitli yaptırımlarda bulunduğu, diğer iş adamları üzerinde baskı oluşturduğu tespit edildi.

Herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmış gibi gösterilen bazı iş adamlarının, "himmet" verdikten sonra söz konusu cezalarının sümen altı edildiği ve bunun iş dünyasında kulaktan kulağa yayılması sağlanarak bir korku oluşturulduğu belirtildi.