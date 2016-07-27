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FETÖ/PDY'nin 'hava kuvvetleri imamı' gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imamı'' olduğu iddia edilen ve darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatı verdiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 'hava kuvvetleri imamı' gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imamı'' olduğu iddia edilen ve darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatı verdiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:00
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FETÖ/PDY'nin 'hava kuvvetleri imamı' gözaltına alındı

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatını veren ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan pilot Kerime Yıldırım'ı da yönettiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhangözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde tutuklanan üsteğmen kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imam'' olduğu iddia edilen ve köprülere saldırı talimatı veren şüpheliye ilişkin çalışma başlatıldı.

Kadın Pilot Yıldırım'a emir veren ve darbe girişimi gecesi köprülere saldırı talimatı veren şahsın Hava Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan olduğu, Korhan'ın aynı zamanda FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imamı'' olduğunun tespit edilmesi üzerine Başsavcılık, şüpheli Korhan hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın bu talimatının ardından şüpheli albay Korhan, emniyet ekipleri tarafından Harp Akademileri Lojmanlarındaki evinde gözaltına alındı.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:01
Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYHava Kuvvetleri ImamıImamPilot
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