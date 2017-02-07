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FETÖ/PDY soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

07 Şubat 2017 Salı 10:05
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FETÖ/PDY soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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