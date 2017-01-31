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FETÖ/PDY soruşturmalarında 17 tutuklama

Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 17 emniyet mensubu tutuklandı. Manisa ve Adana merkezli operasyonlarda ise 30 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturmalarında 17 tutuklama

Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 17 emniyet mensubu tutuklandı. Manisa ve Adana merkezli operasyonlarda ise 30 kişi gözaltına alındı.

31 Ocak 2017 Salı 10:35
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FETÖ/PDY soruşturmalarında 17 tutuklama

Kırklareli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 17'si tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan komiser ve polis memuru E.A, İ.A, T.B, L.G, C.G, Z.K, T.Y, Ö.Y, A.I, H.Y, H.H.G, M.Ç, O.Y, T.Ş, S.K, F.Y, E.A, D.K. ile G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı. Zanlılardan D.K. serbest bırakılırken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmıştı.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında emniyet ve diyanet çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAdanaFETÖ
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