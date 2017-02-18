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FETÖ/PDY operasyonunda 7 akademisyen tutuklandı

"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu SAÜ'de görevli 10 akademisyenden 7'si tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonunda 7 akademisyen tutuklandı

"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu SAÜ'de görevli 10 akademisyenden 7'si tutuklandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:19
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FETÖ/PDY operasyonunda 7 akademisyen tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) görevli 10 akademisyenin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Ocak, Ferhat Dikbıyık, Hasan Nedim Çetin, Mustafa Aras, Şükrü Şirin, Tufan Koç ve Yunus Ekiz tutuklandı, E.Y, S.S.Ç. ile S.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden Yunus Ekiz'in, darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesinin Rektörü ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Prof. Dr. Hüseyin Ekiz'in oğlu olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaFETÖAkademisyenBylock
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