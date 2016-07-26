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FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

İzmir merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

İzmir merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

26 Temmuz 2016 Salı 09:45
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FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği" iddialarıyla ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde başlattığı operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 55'inin asker olduğu ve 17'sinin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 09:46
Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖAskerFetö/PDY
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