FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği" iddialarıyla ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde başlattığı operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 55'inin asker olduğu ve 17'sinin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
AA