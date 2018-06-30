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FETÖ/PDY operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltında

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltında

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:43
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FETÖ/PDY operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltında

Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTSK
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