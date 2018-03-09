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FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon

Mersin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanması içinde yer aldığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon

Mersin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanması içinde yer aldığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

09 Mart 2018 Cuma 09:48
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FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon

Mersin merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), esnaf ve mahrem yapılanması içinde yer aldığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanması içinde yer aldığına yönelik haklarında beyan ve teşhisler bulunan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mersin, Şanlıurfa, Isparta, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Firari 2 zanlı aranıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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