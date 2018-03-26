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FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:01
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FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖçankayaBylock
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