FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
AA
FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
AA