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FETÖ/PDY'nin Bolu'daki çatı yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Bolu'daki "çatı yapılanması"na ilişkin 26'sı firari, 64'ü tutuklu 145 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

FETÖ/PDY'nin Bolu'daki çatı yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Bolu'daki "çatı yapılanması"na ilişkin 26'sı firari, 64'ü tutuklu 145 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
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FETÖ/PDY'nin Bolu'daki çatı yapılanması davası başladı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 145 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu 64 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan 55 sanık da yer aldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianame özetinin okunmasıyla devam ediyor.

İddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca 21'i firari, 61'i tutuklu ve 55'si tutuksuz 137 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluFETÖçatı Yapılanması
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