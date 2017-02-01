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FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:22
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FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Kayseri, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında terör örgütü üyesi "zabit katipleri" ve bunların sözde "imamı" olan kişilerin de bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.

Erzurum'da gözaltına alınan zanlılar, Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınan zanlıların da işlemlerinin ardından Erzurum'a getirileceği öğrenildi.

19 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Adliyesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesinde çalışan 7 zabıt katibi, bir polis memuru ve FETÖ'nün adliye personelinden sorumlu imam oldukları iddia edilen 11 şüpheliden oluşan 19 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, 5 zabıt katibi, bir polis memuru ve FETÖ imamı olduğu iddia edilen öğretmen ve diğer kurumlarda çalışan 6 şüpheliden oluşan 12 zanlının gözaltına alındığı belirtilerek, diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖAdliye Yapılanması
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