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FETÖ'nün yapılanması deşifre oluyor

Konya'da yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan FETÖ/PDY yapılanmasının ardından, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 77 kişiden 30'u gözaltına alındı.

FETÖ'nün yapılanması deşifre oluyor

Konya'da yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan FETÖ/PDY yapılanmasının ardından, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 77 kişiden 30'u gözaltına alındı.

18 Ağustos 2016 Perşembe 10:41
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FETÖ'nün yapılanması deşifre oluyor

 Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor. 

Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyonun üçüncü aşaması için harekete geçildi.

Konya merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 77 kişiden 30'u yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltı kararı verilenler arasında sözde üst düzey yönetiminde "ilçe imamı", "büyük bölge imamı", "küçük bölge imamı", "bölge talebe mesulü", "örgüt muhasebeciliği" gibi pozisyonlarda bulunanlar yer alıyor.

Alınan bilgiler ve deliler doğrultusunda örgütün şeması ortaya çıkarıldı.

Örgüt yapılanması

Muhasebecilerin, örgüt adına sorumlu oldukları bölgeden her türlü nakdi yardımın toplanmasını sağlayarak toplu para transferi yapan kişiler olduğu belirtildi.

Örgüte yeni üniversite öğrencileri sağlayan kişilere eyalet imamına bağlı olan "büyük bölge talebe mesulu" adı verildiği öğrenildi.

Grup sohbet toplantılarına katılarak örgüt adına yardım toplanmasını sağlayan ve kamu kurumlarına örgüt mensubu yerleştiren kişilerin de ayrı olduğu bildirildi.

Operasyonun ilk aşamasında, 30 Temmuz'da Konya merkezli 12 ilde gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'si tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci aşamasında ise 9 Ağustos'ta 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlıdan 33'ü tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 10:42
Anahtar Kelimeler:
KonyaFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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