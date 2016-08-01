'FETÖ'nün suikast timi' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan askerlerden 36'sı yürütülen başarılı operasyonlar sonucu gruplar halinde yakalandı.

Derlenen bilgilere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açıldı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar indi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada 10 kişi yaralandı.

Yaralanan kişileri hastaneye kaldırmak üzere bölgeye gönderilen sağlık ekiplerine de darbeci askerlerce ateş edildi. Çatışma sırasında yaralananlardan polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Güvenlik güçleri, kaçan askerleri yakalamak için yoğun çaba harcadı, havadan ve karadan yürütülen operasyonda ormanlık alanlar didik didik tarandı.

Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli ve tamamı rütbelilerden oluşan askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava aracının da desteğiyle bölgede 17 gün boyunca arama çalışması yürütüldü.

Operasyon sürecinde Sahil Güvenlik botları da Simi Adası ile Bozburun ve Datça koylarını denizden ısıya duyarlı kameralarla tararken, askerler koylarda mayın dedektörleriyle çalışma yürüttü. Darbeci askerlerin Yunanistan'a kaçma ihtimali üzerine Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemi de arama çalışmasını sürdürdü.

50 kilometrelik alanı karış karış aradılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırının ardından Marmaris'teki İçmeler mevkisi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka, Akçapınar, Şirinköy mahallelerindeki 50 kilometrelik alan 17 gün boyunca adeta karış karış tarandı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da bölgedeki ormanlık alanlara, tarım arazilerine ve boş evlere çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonu yöneten Sönmezateş Ankara'da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi kapsamında, 16 Temmuz'da Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper, Yarbay Yücel Ekizoğlu, Pilot Üsteğmen Özden Haydar Murat ve Albay Cenk Bahadır Avcı Muğla’da, Gaziemir 3. Havacılık Alayında görevli Kurmay Pilot Albay Murat Dağlı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Pilot Albay Zeki Göçmen, İstanbul 4. Kara Havacılık Alayında görevli Kara Havacı Yarbay Davut Uçum, Kurmay Hava Yüzbaşı Ali Aktürk, Gaziemir 3. Kara Havacılık Alayında görevli Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit, Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve İstanbul Harp Akademilerinde görevli Yüzbaşı Mehmet Cantaz ise İzmir'de gözaltına alındı. Darbeci 12 asker, Muğla'da tutuklandı.

Marmaris'te 17 Temmuz'da ormanlık alanda yakalanan Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yakup Özcan ve Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ekrem Benli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otele düzenlenen saldırıda helikopterden operasyonu yönettiği tespit edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise 18 Temmuz'da Ankara'da yakalanarak Muğla'ya getirildi. Sönmezateş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Üsteğmen Hasan Arslanbay ve Astsubay Serkan Elçi ise olayın ardından 19 Temmuz'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Arslanbay ve Elçi de Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı düzenleyen askerler arasında yer aldığı belirlenen Üsteğmen Ali Sarıbey ise 21 Temmuz'da sivil kıyafetle Ula ilçesinde gözaltına alındı. Sarıbey, Muğla'da tutuklandı.

"FETÖ'nün paşası" saklandığı menfezde yakalandı

Operasyonu geniş bir katılımla Ula ilçesine kaydıran ekipler, 25 Temmuz'da Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinden Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olduğu öne sürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden’i yakaladı. Başçavuş Kuzu'nun da aralarında bulunduğu zanlılardan 5'i tutuklanırken, Binbaşı Berber ve Başçavuş Göçmen'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Askerlerden biri ağaçta yakalandı

Ekiplerin çemberi daraltarak Akyaka, Akçapınar, Şirinköy mahallelerindeki 20 ayrı noktada havadan ve karadan düzenledikleri gece operasyonunda ise (31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece) Binbaşı Şükrü Seymen ile Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ve Muammer Gözübüyük yakalandı. Darbeci askerlerden birinin ormanlık alanda ağacın üzerinde yakalandığı ve inmemek için uzun süre güvenlik güçlerine direndiği öğrenildi.

Saldırıya katıldığı belirtilen darbeci askerlerden Burkay Karatepe ise aranıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele saldırıda bulunan darbeci askerlerin sayısının 37 olduğu açıklanmıştı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 36 askerden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı, 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suikast için cephanelik getirmişler

Askerlerin kaçışları sırasında bıraktıkları ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise yanlarında adeta bir cephanelik taşıdıklarını ortaya koydu.

Yakalanan darbeci askerlerle 22 HK 416 cal piyade tüfeği, bir M4 piyade tüfeği, 6 bomba atar, 22 bomba atar fişeği, 5 Baretta marka tabanca, bir Sig Sauer marka tabanca, bir Glock marka tabanca, 3 bin 874 uzun namlulu silahlarda kullanılan fişek, 668 tabancalarda kullanılan fişek, 11 el bombası, 15 gündüz görüş tüfek dürbünü, 7 gece görüş dürbünü, 856 uzun namlulu silahlara ait kovan, 103 uzun namlulu silah şarjörü, 34 tabanca şarjörü, 20 çelik yelek, 2 komando bıçağı, 23 kompozit balistik başlık, 4 askeri amaçlı fener, 18 koruyucu iç yelek, 39 çelik yeleklerde kullanılan seramik plaka, 30 uzun namlulu silah fişeklerine ait çekirdek, 9 hücum yeleği, 7 plastik kelepçe, 2 haberleşme cihazı, 11 telsiz, 43 dizlik, 2 dirseklik, 3 baş lambası, 2 cep telefonu, 16 kırılmış cep telefonu parçası, 4 sırt çantası, bir aksiyon baş kamerası, 2 rütbeli kamuflaj üst gömleği, fıstık ezmesi, 2 motorcu maskesi, 3 Marmaris haritası, 3 tabanca fişek kutusu, 3 telsiz kod listesi, 2 serum takımı, bir telefon şarj aleti, 3 HK tüfek ayaklığı, kullanıldığında ışık veren 5 çubuk, bir tespih ve 4 cüzdan ele geçirildi.