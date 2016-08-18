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FETÖ'nün sözde 'yemin metni' iddianamede

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik süren soruşturma kapsamında mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, örgütün sözde "yemin metni" yer aldı.

FETÖ'nün sözde 'yemin metni' iddianamede

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik süren soruşturma kapsamında mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, örgütün sözde "yemin metni" yer aldı.

18 Ağustos 2016 Perşembe 11:12
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FETÖ'nün sözde 'yemin metni' iddianamede

 Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlananiddianamede, örgütün sözde "yemin metni" yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik yaklaşık bir yıldır süren soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüte dahil olan her kişiye mecburi kılınan 9 maddelik sözde "yemin metni" dikkati çekti.

Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı 13'ü tutuklu 111 sanık hakkında yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianamede, yer alan FETÖ'nün sözde "yemin metni" ile örgüt mensuplarının yapıya bağlılıklarının pekiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve 6'sı şikayetçi, 60'ı mağdur toplam 220 tanık ifadesine yer verildiği iddianamede, "Örgütün kuruluşundaki yemin metni" başlıklı bölümde, yapının aldığı kararlara örgüt üyelerinin itirazsız yerine getireceği, kurallara uymadığı takdirde kişinin bu kadrodan kendi rızasıyla ayrılıp herhangi bir talebe gibi dershane vazifesine devam edileceği ifade edildi.

"Kutsal değerler üzerine yemin ettiriliyor"

İddianamede, FETÖ üyelerinin kod isim kullanmalarının istendiği, örgüte itaat ve bağlılık için dini duyguların istismar edilerek kutsal değerler üzerine yemin ettirildiği, bu yöntemle örgüt liderine koşulsuz sadakatin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

FETÖ'de hiyerarşik görev dağılımı ve gizlilik esasının ön koşul olduğunun belirtildiği iddianamede, iletişimin gizliliğe riayet edilerek ulaklar vasıtası ile sağlandığı, bu terör örgütünün kendine özgü ceza ve ödül sistemi bulunan profesyonel bir örgütlenme olduğu ifade edildi.

Sözde "yemin metni"

İddianamede yer alan FETÖ'nün sözde "yemin metni" şöyle:

"Gücüm yettiği kadar Kur'anı hayatıma gaye edineceğime, kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma, halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye çalışacağıma, kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime, dahilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri 'nefsime yapılmış' gibi reddedeceğime, bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma, Kur'ana sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma, münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edip herhangi bir talebe gibi dershanede vazifeme devam edeceğime vallah-billah kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin La Yen Kati olmasına, CENAB-I HAKKI istişhadda bulunuyorum."

İddianamede, örgütün sözde "yemin metni"nin ardından FETÖ üyelerinin uyması gereken kurallarla ilgili bölüme de yer verildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik Eylül 2015'te başlattığı soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 83 kişiyi gözaltına almış, FETÖ yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında 20 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 11:12
Anahtar Kelimeler:
FETÖUşak Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullah GülenYemin Metni
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